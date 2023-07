Formula 1, la griglia di partenza in Ungheria: sorprese nelle prime posizioni

SportFair

Emozioni e colpi di scena nelle qualifiche in Ungheria per il nuovo appuntamento del campionato di Formula 1. La pole position è stata conquistata da un clamoroso Lewis Hamilton, in grado di beffare Max Verstappen.

In seconda fila la coppia sorprendente formata da Norris e Piastri. Sesto Leclerc. All’ottavo posto Alonso, solo nono Perez. Prestazione deludente di Sainz, eliminato già dalla Q2 e costretto a partire dell’undicesima casella.

La griglia di partenza in Ungheria

1ª Fila: 1° Hamilton, 2° Verstappen

2ª Fila: 3° Norris, 4° Piastri

3ª Fila: 5° Zhou, 6° Leclerc

4ª Fila: 7° Bottas, 8° Alonso

5ª Fila: 9° Perez, 10° Hulkenberg

6ª Fila: 11° Sainz, 12° Ocon

7ª Fila: 13° Ricciardo, 14° Stroll

8ª Fila: 15° Gasly, 16° Albon

9ª Fila: 17° Tsunoda, 18° Russell

10ª Fila: 19° Magnussen, 20° Sargeant