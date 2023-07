Formula 1, la griglia di partenza del Gp della Gran Bretagna: Ferrari a caccia del podio

SportFair

Le qualifiche di Formula 1 sul circuito di Silverstone si sono concluse con la pole position di Max Verstappen. Il pilota olandese ha firmato il miglior tempo strappandolo a Lando Norris che lo affiancherà in prima fila. Bene anche l’altra McLaren, quella di Oscar Piastri che partirà in seconda fila con Charles Leclerc.

Quinto e in terza fila Carlos Sainz. Entrambe le Ferrari potranno lottare per il podio in duello con delle ottime McLaren tutto da vivere. Delusione di giornata? Sergio Perez: fuori in Q1, partirà 16°!

La griglia di partenza del Gp di Silverstone

1ª Fila: 1° Verstappen, 2° Norris

2ª Fila: 3° Piastri, 4° Leclerc

3ª Fila: 5° Sainz, 6° Russel

4ª Fila: 7° Hamilton, 8° Albon

5ª Fila: 9° Alonso, 10° Gasly

6ª Fila: 11° Hulkenberg, 12° Stroll

7ª Fila: 13° Ocon, 14° Sargeant

8ª Fila: 15° Bottas, 16° Perez

9ª Fila: 17° Tsunoda, 18° Zhou

10ª Fila: 19° De Vries, 20° Magnussen