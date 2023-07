F1, la griglia di partenza della Sprint Race in Austria: le Ferrari inseguono

SportFair

Oggi come ieri, probabilmente anche domani. Max Verstappen primo nelle qualifiche per la gara standard di domenica e anche in quelle della Sprint Race che si terrà nel pomeriggio odierno. Il pilota della Red Bull ha firmato il miglior tempo nel Q3 davanti a Perez che completa la prima fila tutta Red Bull.

In seconda fila Lando Norris e Nico Hulkenberg davanti alla coppia Ferrari formata da Carlos Sainz e Charles Leclerc. Partirà dalle retrovie Lewis Hamilton, 28° in 9ª fila, a causa dell’esclusione nel Q1.

La griglia di partenza della Sprint Race in Austria

1ª fila: Verstappen, Perez

2ª fila: Norris, Hulkenberg

3ª fila: Sainz, Leclerc

4ª fila: Alonso, Stroll

5ª fila: Ocon, Magnussen

6ª fila: Albon, Gasly

7ª fila: Tsunoda, De Vries

8ª fila: Russell, Zhou

9ª fila: Piastri, Hamilton

10ª fila: Bottas, Sargeant