Torna la Formula 1 con il GP d’Ungheria: orari e dove vederlo in tv

Dopo la pausa si torna in pista per il gran premio di Formula 1 in Ungheria. La gara in Gran Bretagna ha confermato il dominio di Max Verstappen, sempre più il protagonista della stagione. Al secondo posto un sorprendente Norris, poi Lewis Hamilton. Disastro in casa Ferrari e il rendimento di Leclerc e Sainz è sempre più deludente.

E’ attesa in vista del prossimo appuntamento del campionato, in Ungheria. I piloti in pista da venerdì 21 luglio per le prime prove libere, poi sabato le qualifiche e domenica la gara alle 15:00.

GP Ungheria 2023, programma

Venerdì 21 luglio

09:55-10:40 F3 Prove Libere

11:05 -11:50 F2 Prove Libere

13:30-14:30 F1 Prove Libere 1

15:05-15:35 F3 Qualifiche

16:00-16:30 F2 Qualifiche

17:00-18:00 F1 Prove Libere 2

Sabato 22 luglio

09:50 F3 Gara Sprint

12:30-13:30 F1 Prove Libere 3

14:15 F2 Gara Sprint

16:00-17:00 F1 Qualifiche

Domenica 23 luglio

08:25 F3 Feature Race

10:05 F2 Feature Race

15:00 F1 Gara

GP Ungheria 2023, diretta tv

Il Gran Premio di Ungheria 2023 di Formula 1 andrà in onda integralmente su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Formula 1 (canale 207), mentre lo streaming sarà affidato a SkyGo e NOW. Qualifiche e gara verranno trasmesse in diretta anche su TV8.