Formula 1, il GP del Belgio prima della pausa: orari e dove vederlo in tv

La Formula 1 si prepara a tornare in pista prima della pausa estiva. L’ultima gara in Ungheria ha confermato la netta superiorità di Max Verstappen, in grado di vincere con ampio margine sui rivali. Sul podio anche Norris e Perez. Quarto Hamilton e quinto Piastri. Sesto Russell, poi Leclerc (penalizzato di 5 secondi) e Sainz. La Formula 1 non si ferma ed è già alta l’attesa per il gran premio del Belgio.

Il programma in Belgio prevede le prove libere 1 alle 13:30 di venerdì, poi le qualifiche alle 17:00. Sabato di grande passione con le qualifiche della sprint e poi proprio la sprint alle 16:30. Infine la gara domenica alle 15:00.

Formula 1, gli orari del GP del Belgio

Venerdì 28 luglio

Prove Libere 1: ore 13:30 – 14:30

Qualifiche: ore 17:00 – 18:00

Sabato 29 luglio

Sprint Shootout: ore 12:00 – 12:44

Sprint Race: ore 16:30 – 17:30

Domenica 30 luglio

Gara: ore 15:00

Diretta tv

Il Gran Premio del Belgio 2023 di Formula 1 andrà in onda in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207), mentre lo streaming sarà affidato a SkyGo e NOW. E’ prevista anche la trasmissione in chiaro su TV8 in differita della sprint race di sabato 29 luglio alle ore 20:00 e la gara di domenica 30 luglio alle 18:00.