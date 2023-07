F1, il Gp dell’Austria non è finito! L’Aston Martin protesta: così cambia tutto

SportFair

Pensavate che il Gp dell’Austria fosse finito con la vittoria di Verstappen, Leclerc finalmente tornato sul podio e Perez a completare il terzetto davanti a Sainz? Bene, vi sbagliavate. L’Aston Martin sta incontrando i commissari in questi minuti (18:30 l’orario previsto) per presentare la propria protesta che cambierebbe l’esito della gara.

La protesta dell’Aston Martin

Secondo la scuderia che ha concluso in 6ª posizione con Fernando Alonso e in 10ª con Lance Stroll, diversi piloti non avrebbero rispettato i tanto dibattuti track limits che hanno fatto più di una ‘vittima’ durante il weekend. Per questo motivo l’Aston Martin vorrebbe una penalizzazione per tutti i piloti in questione con conseguente stravolgimento dell’ordine di arrivo.