Formula 1: classifica ribaltata nelle FP1 in Ungheria, errori di Perez e Sainz | TEMPI

SportFair

E’ iniziato lo spettacolo in Ungheria per il nuovo appuntamento del campionato di Formula 1. Il gran premio in Gran Bretagna ha confermato la forza di Max Verstappen e il campione del mondo olandese della Red Bull è pronto a mettere subito le cose in chiaro. La Ferrari sarà chiamata ad una reazione dopo il disastro a Silverstone.

Si sono concluse le FP1. La sessione si è rivelata più complicata del previsto tra pioggia e bandiere rosse, in particolar modo si sono registrati i problemi per Sergio Perez e Sainz, rispettivamente a muro e in testa-coda. Il tempo più veloce è stato realizzato a sorpresa da Russell, poi Piastri, Stroll, Norris e Alonso. Settimo Leclerc, 15° Sainz. Non hanno girato Hamilton e Verstappen.