Formula 1, FP1 in Belgio condizionate dalla pioggia: Sainz primo | TEMPI

E’ iniziato lo spettacolo in Belgio per il nuovo appuntamento del campionato di Formula 1. La notizia delle ultime ore riguarda la penalizzazione nei confronti di Max Verstappen, costretto ad arretrare di 5 posizioni per aver sostituito per la 5ª volta il cambio della monoposto. L’olandese è comunque il favorito principale per la vittoria di sprint race e gare.

Si sono concluse le FP1 in Belgio e la sessione è stata nettamente condizionata dalla pioggia e dalle condizioni al limite della pista. Il giro più veloce è stato realizzato dal ferrarista Sainz, poi Piastri e Norris. Al quarto posto Leclerc, subito dietro Perez e Albon. Undicesimo Alonso, poi Hamilton e Russell, senza tempo Verstappen.