F1, che ha combinato Norris? Esulta spaccando il premio di Verstappen | VIDEO

Episodio davvero singolare avvenuto sul palco del podio del GP dell’Ungheria. A vincere è stato, “come sempre” verrebbe da dire, Max Verstappen, autentico dominatore della stagione 2023 di Formula 1 e già bi-campione in carica. Il pilota olandese della Red Bull, pur non partendo dalla pole position strappatagli da Lewis Hamilton in qualifica, si è comunque preso facilmente la prima posizione conquistando l’ennesimo successo della sua giovane carriera. Alle sue spalle Lando Norris e lo stesso Hamilton.

Norris è stato protagonista di un video diventato ben presto virale. Durante i festeggiamenti sul podio, il pilota della McLaren, nel classico momento in cui i piloti si fanno la ‘doccia’ con lo champagne, ha preso la sua bottiglia e l’ha tirata sul vaso (un premio dato a tutti i piloti) di Max Verstappen, finendo per romperlo. Il gesto, probabilmente fatto per far esplodere il tappo della bottiglia con maggior forza, è diventato virale sui social: che Lando si sia stancato di arrivare secondo?

Aiuto Norris si è rotto talmente tanto i coglioni di vedere vincere Verstappen che ha deciso di distruggergli il vaso GRANDE LANDO QUA HAI GASATO#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/TagoqkgfUw — rik🦁 (@_rik46) July 23, 2023