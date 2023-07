Formula 1, dominio di Verstappen nella sprint in Austria e una Ferrari sul podio

SportFair

Il solito dominio di Max Verstappen. Si è conclusa con il trionfo dell’olandese la sprint race in Austria per il nuovo appuntamento del campionato di Formula 1. La gara si è decisa in partenza con il bellissimo duello con il compagno Perez, poi quello tra Leclerc e Norris.

La prestazione della Ferrari è stata dai due volti: Sainz ha chiuso la sprint con un positivo terzo posto, in difficoltà invece Leclerc. Il monegasco dovrà migliorarsi in gara, prevista domenica alle 15.

In avvio duello tra Perez e Verstappen, l’olandese riesce a mantenere la vetta. Poi un sorprendente Hulkenberg. Il pilota della Red Bull Perez è più veloce e si prende la seconda posizione, poi il ferrarista Sainz. I primi 8 continuano con le intermedie, altri tentano il jolly delle gomme da asciutto.

Vince Verstappen con più di 20 secondi sul compagno Perez. Sul podio Sainz, poi Stroll, Alonso, Hulkenberg, Ocon e Russell. Solo 12° Leclerc.

Le dichiarazioni

Verstappen: “la partenza è stata brutta. Poi ho gestito le gomme. Siamo stati bravi nella parte finale. Mi sono trovato un po’ sull’erba per il duello con Perez in partenza”.

Perez: “abbiamo fatto una lotta con Max in partenza, ho perso la posizione con Hulkenberg. Ho cercato di proteggermi da Verstappen, poi ho cercato di gestire le gomme e mi sono accontentato”.

Sainz: “condizioni difficili. Il passo era discreto, ho faticato all’inizio poi ho recuperato il passo. Le Red Bull erano troppo veloci per noi. Non sono riuscito ad avvicinarmi a Perez, è stato comunque un buon risultato”.