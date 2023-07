Formula 1, Leclerc in difficoltà: “non sono al mio livello in queste condizioni”

SportFair

Prestazioni dai due volti per la Ferrari nella sprint race di Formula 1 in Austria. Continua il dominio di Max Verstappen, in grado di rifilare oltre 20 secondi di vantaggio al compagno Perez. Al terzo posto Sainz, solo 12° l’altro ferrarista Leclerc.

Proprio il monegasco ha commentato il brutto risultato nella sprint race in Austria. “Non sono al mio livello in queste condizioni, non ho il feeling con la macchina e faccio fatica. Bisogna migliorare, ci stiamo lavorando. Spero in un passo in avanti in gara.

Speriamo in una gara completamente asciutta. Non abbiamo il passo gara delle Red Bull, ma spero almeno di lottare, La penalità? Non abbiamo gestito bene la situazione”.