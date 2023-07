Formula 1, la classifica piloti dopo il gran premio a Silverstone

SportFair

Il gran premio di Formula 1 a Silverstone si è concluso con il dominio del solito Max Verstappen, sempre più leader del mondiale. Il campione del mondo in carica si dimostra sempre più in forma e non ha intenzione di fermarsi. Sul podio un sorprendente Norris, terzo Hamilton.

Quarto Piastri, quinto Russell e sesto Perez. Disastro Ferrari con Leclerc e Sainz al 9° e 10° posto. In classifica piloti scappa Max Verstappen, al secondo posto Perez e terzo Alonso.

CLASSIFICA PILOTI F1 2023

Max Verstappen (Red Bull) 255 Sergio Perez (Red Bull) 156 Fernando Alonso (Aston Martin) 137 Lewis Hamilton (Mercedes) 121 Carlos Sainz (Ferrari) 83 George Russell (Mercedes) 82 Charles Leclerc (Ferrari) 74 Lance Stroll (Aston Martin) 44 Lando Norris (McLaren) 42 Esteban Ocon (Alpine) 31 Oscar Piastri (McLaren) 17 Pierre Gasly (Alpine) 16 Alexander Albon (Williams) 11 Nico Hulkenberg (Haas) 9 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 5 Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 4 Kevin Magnussen (Haas) 2 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 2 Nyck de Vries (AlphaTauri) 0 Logan Sargeant (Williams) 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2023

Red Bull 411 Mercedes 203 Aston Martin 181 Ferrari 157 McLaren 59 Alpine 47 Williams 11 Haas 11 Alfa Romeo 9 AlphaTauri 2