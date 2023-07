Formula 1, clamorosa pole di Hamilton in Ungheria! Beffato Verstappen, solo sesto Leclerc

SportFair

Sono andate in scena anche le qualifiche in Ungheria per il nuovo appuntamento del campionato di Formula 1, adesso tutti gli occhi sono puntati per la gara di domenica. Le prime sessioni di prove libere sono state condizionate dalla pioggia e in particolar modo le Red Bull si sono nascoste.

Nel Q1 si sono registrati subito colpi di scena: eliminati Albon, Tsunoda, Russell, Magnussen e Sargeant. Il miglior tempo è stato realizzato da Zhou davanti a Verstappen, Perez, Sainz e Leclerc. Nel Q2 il secondo colpo di scena: Sainz chiude 11° ed è fuori. Eliminati anche Ocon, Ricciardo, Stroll e Gasly.

Emozioni nel Q3 con la clamorosa pole position conquistata da Lewis Hamilton. Al secondo posto Verstappen, poi Norris. Quarto Piastri, solo sesto Leclerc e ottavo Alonso.

La griglia di partenza in Ungheria

1ª Fila: 1° Hamilton, 2° Verstappen

2ª Fila: 3° Norris, 4° Piastri

3ª Fila: 5° Zhou, 6° Leclerc

4ª Fila: 7° Bottas, 8° Alonso

5ª Fila: 9° Perez, 10° Hulkenberg

6ª Fila: 11° Sainz, 12° Ocon

7ª Fila: 13° Ricciardo, 14° Stroll

8ª Fila: 15° Gasly, 16° Albon

9ª Fila: 17° Tsunoda, 18° Russell

10ª Fila: 19° Magnussen, 20° Sargeant