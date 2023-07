Inter, altro colpo fra le wags: con Di Gennaro arriva la sexy Stefania Macario | FOTO

SportFair

Restyling completo in casa Inter per quanto riguarda il reparto portieri. Con la cessione di Onana, formalizzata nelle ultime ore in favore del Manchester United, e gli addii di Handanovic e Cordaz, il club nerazzurro dovrà cambiare tutti e 3 gli estremi difensori presenti attualmente in rosa.

In attesa di Sommer e Trubin, i due principali candidati per difendere i pali dell’Inter in qualità di primo e secondo portiere, il primo a essere arrivato in rosa è Raffaele Di Gennaro. Un ritorno per il portiere cresciuto proprio nelle giovanili dell’Inter che occuperà lo slot di terza scelta e sarà utile per i discorsi relativi alle liste.

Insieme a lui sbarca a Milano anche la bella compagna Stefania Macario. Look mozzafiato, amante dei viaggi e del fitness, Stefania aggiorna costantemente il proprio profilo Instagram con le foto dei suoi momenti di relax. Nelle ultime è in evidenza il pancione: la coppia aspetta il primo figlio!