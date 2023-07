Fidanzata Leclerc, il ferrarista e Alexandra Saint Mleux allo scoperto | FOTO

SportFair

Charles Leclerc è un pilota di grandissimo talento e in grado di togliersi grandi soddisfazioni in Formula 1. La stagione in corso ha regalato poche gioie, la Ferrari non è molto competitiva e il campionato rischia di concludersi senza sussulti. Sono ancora in corso valutazioni sul futuro, l’obiettivo del monegasco è vincere in ‘Rosso’ ma non sono da escludere colpi di scena.

La vita privata continua a regare soddisfazioni e il pilota della Ferrari ha deciso di uscire allo scoperto con la nuova fidanzata: si tratta di Alexandra Saint Mleux. Il ferrarista è stato fotografato a Wimbledon in bella compagnia della nuova ‘fiamma’ e la relazione è ormai ufficiale.

Alexandra è nata il 19 giugno 2002 in Francia ed è una giovane studentessa appassionata di arte. Il profilo sul social Instagram è privato, ma risulta attiva su Tik Tok. Leclerc è reduce dalla rottura della relazione con Charlotte Siné, ufficializzata direttamente dalla coppia. Adesso una nuova fase della sua vita, in bella compagnia di Alexandra.