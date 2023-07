Fidanzata Bellanova, il calciatore allo scoperto con Paola Di Benedetto | FOTO

SportFair

Raoul Bellanova è considerato un calciatore di grande prospettiva e si prepara per la prossima stagione con l’intenzione di riscattare l’ultima deludente esperienza con la maglia dell’Inter. E’ diventato un nuovo calciatore del Torino e si candida ad una stagione di altissimo livello. Si tratta di un terzino destro classe 2000, in grado di giocare anche a sinistra. E’ dotato di facilità di corsa e il suo punto di forza è rappresentato dalla capacità di dribbling e cross in area.

Cresciuto nelle giovanili del Milan, la prima vera esperienza della carriera è stata con la maglia del Pescara. La definitiva consacrazione si registra nel 2021 con il passaggio al Cagliari. Passa all’Inter per 3 milioni, ma poi non viene riscattato per i successivi 7 milioni. Torna in Sardegna, ma solo di passaggio. Negli ultimi giorni ha raggiunto l’accordo per il passaggio al Torino.

In granata arriva anche la bella fidanzata Paola Di Benedetto. La relazione è infatti ufficiale e la coppia ha deciso di uscire allo scoperto. Le notizie si rincorrevano da tempo, adesso è arrivata la conferma con una foto pubblicata sul profilo Instagram del calciatore. Paola Di Benedetto è un volto noto della tv per il passato come ‘Madre Natura’ di Ciao Darwin e concorrente del ‘Grande Fratello Vip’. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini di Paola Di Benedetto.