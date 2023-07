“Feste clandestine e sesso durante la pandemia”: l’influencer trans inguaia Neymar

SportFair

Nel momento in cui nel mondo i governi hanno varato restrizioni più o meno stringenti, limitando il contatto umano, le feste e diverse attività ricreative, per contenere la pandemia di Coronavirus che stava imperversando, ci sarebbe stato chi, invece, ha trasgredito le regole. Scottanti le rivelazioni che Sophia Barclay, influencer trans brasiliana, ha rilasciato tirando in ballo Neymar.

Feste e sesso

Sophia Barclay ha parlato di feste clandestine, organizzate nonostante i divieti, di sesso e totale assenza di distanziamento sociale. Secondo l’influencer Neymar sarebbe andato a letto anche con un uomo. “Hanno fatto l’amore. Poi ci siamo messe in mezzo, io e un’altra ragazza. Ci siamo baciati tutti. Non c’erano limiti“. Per tenere segreta la serata Neymar avrebbe fatto firmare una clausola di riservatezza.