Ferrari, Vasseur getta la spugna: “stiamo lavorando al 2024”

Il gran premio di Formula 1 in Gran Bretagna è stato da dimenticare per la Ferrari, il nono e decimo posto di Leclerc e Sainz è molto preoccupante. Gli aggiornamenti alla monoposto non hanno portato gli effetti sperati e la stagione è già compromessa, come confermato dal team principal Vasseur.

“Sicuramente il fattore principale è il budget cap, che non consente di realizzare un nuovo progetto come probabilmente accadeva fino a un paio di anni fa. Significa che bisogna adattare il proprio progetto alla situazione e in queste condizioni credo che abbiamo fatto un discreto passo avanti”, ha spiegato Frederic Vasseur come riporta il Corriere dello Sport.

“Bisogna anche considerare che il regolamento è molto più prescrittivo di prima ed è piuttosto difficile fare un grande passo avanti nel corso di una stagione. Per quanto ci riguarda stiamo già lavorando al progetto del prossimo anno, cercando di correggere la direzione”, con riferimento alla prossima stagione.