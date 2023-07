Ferrari, Leclerc dopo il problema elettrico: “abbiamo cambiato tutto”

SportFair

Le prove libere di Formula 1 a Silverstone hanno confermato il dominio di Max Verstappen, il più veloce nelle FP1 e FP2. Continuano i progressi della Ferrari, ma le seconde prove libere di Leclerc sono state condizionate dal problema elettrico alla sua Ferrari che ha causato un principio d’incendio.

Le indicazioni sono state svelate proprio dal monegasco. “Le sensazioni in macchina con poco carburante sono state buone, mentre abbiamo ancora del lavoro da fare per migliorare il nostro ritmo gara. Speriamo di fare dei progressi domani anche se le condizioni meteo potrebbero essere molto diverse da oggi e ci potrebbe essere pioggia”.

Poi continua: “purtroppo non ho potuto girare nella seconda sessione e questo mi ha impedito di lavorare in vista di domenica. C’è stato un piccolo problema sulla vettura, ma è andata così. Il team ha individuato cosa è andato storto e abbiamo cambiato praticamente tutto sulla vettura. Dovrebbe essere tutto ok per domani”.