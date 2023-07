Ferrari, il botta e risposta Sainz-Vasseur non è passato inosservato

SportFair

Il gran premio di Formula 1 in Austria ha confermato i progressi della Ferrari e in particolar modo il secondo posto di Leclerc rappresenta un primo passo in avanti. Anche la prestazione di Sainz è stata positiva, ma lo spagnolo è stato penalizzato dalle strategie e dalle penalità.

Sainz e Vasseur sono stati citati da ‘Marca’ ed il botta e risposta non è passato inosservato. “Non sono contento di come sono andate le cose. Avevo un ritmo decisamente migliore del quarto posto, ma è successo di tutto dopo aver giocato di squadra nel primo stint. Ho perso tempo tra pit stop con Virtual Safety Car, posizioni da recuperare e track limits. Sono molto deluso”, le parole di Sainz.

Poi la risposta di Vasseur: “penso che il piano sia stato ottimo: abbiamo ottenuto il miglior risultato della stagione. Certo, quando si è dietro con il Drs, si pensa di essere più veloci, ma Carlos conosceva la strategia fin dall’inizio. Credo volesse metterci sotto pressione”.