Fanatec GT Nurburgring: ritiro per la Bmw di Valentino Rossi | VIDEO

E’ andato in scena un altro appuntamento Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup e la corsa non è stata per nulla banale. Si è registrata la seconda affermazione del 2023 di Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello/Jules Gounon #88 davanti a Luca Stolz/Maro Engel/Fabian Schiller e Mattia Drudi/Ricardo Feller/Dennis Marschall.

Giornata da dimenticare per Valentino Rossi: si è infatti registrato il ritiro per la BMW M4 GT3 #46 di WRT di Valentino Rossi/Maxime Martin/Augusto Farfus dopo una serie di contatti. L’ex pilota MotoGP non è stato responsabile del disastro. La zona anteriore della BMW #46 si è distrutta, accusando problemi al radiatore.

Disaster for the world’s most famous BMW M4 GT3 as Maxime Martin slows the car he shares with some chap called Rossi…

It’s a water leak that looks like it’s brought an early end for The Doctor’s afternoon

📺 https://t.co/Spy9T0hKA7… #FanatecGT #GTWorldChEu pic.twitter.com/E5OzuaZjqG

— Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) July 30, 2023