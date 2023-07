F1, McLaren pronta a stupire ancora: brutta notizia per la Ferrari in Ungheria

SportFair

La McLaren è stata la grande sorpresa del Gp di Silverstone. La scuderia orange si è prima presa le due posizioni alle spalle di Verstappen in qualifica, rischiando di strappare anche la pole position con un super Lando Norris che si è concesso anche in lusso di sverniciare lo stesso Verstappen al via, poi durante la gara ha chiuso al secondo posto con il pilota britannico e al 4° con Piastri.

Un ottimo risultato, frutto delle novità apportate sulle monoposto che hanno evidenziato un netto salto di qualità rispetto alle rivali. La Ferrari, ad esempio, sembrava in crescita dopo gli ultimi Gp, ma a Silverstone ha patito molto il gap con la scuderia di Woking. Un gap che rischia di aumentare in Ungheria.

In vista del prossimo Gp, infatti, il team principal McLaren, Andrea Stella, ha annunciato ulteriori aggiornamenti sotto il profilo tecnico. “In Ungheria avremo altri aggiornamenti che ci aiuteranno soprattutto nel provare a migliorare il passo gara e saranno novità disponibili per entrambi i piloti“, ha dichiarato Stella.

“Tuttavia, come ogni altro team, continueremo a introdurre aggiornamenti nelle gare seguenti. Sarà possibile anche grazie al fatto di aver sbloccato della prestazione nella macchina, una volta che abbiamo iniziato a riprogettare la monoposto“, prosegue l’ex ingegnere della Ferrari intervistato da “Autosport.com”.

“Continuiamo a vedere uno sviluppo aerodinamico decisamente efficace via via che procediamo con l’iterazione, con l’applicazione dei cicli di operazioni. Una volta che vedi il progetto maturo quanto serve per dare i risultati, premi sul pulsante ‘go’ e procedi, quindi ci saranno delle novità anche dopo Budapest“, conclude Stella.