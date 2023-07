Griglia di partenza giovanissima a Silverstone: ma non è la top 3 più young di sempre

SportFair

Grandi emozioni nella sessione di qualifiche di ieri del Gp della Gran Bretagna. Max Verstappen ha conquistato la pole position, non di certo una novità direte voi, ma lo ha fatto all’ultimo giro utile strappandola a Lando Norris che aveva fatto impazzire il pubblico di casa, qualche secondo prima, con un giro straordinario.

Terza piazza per Oscar Piastri che firma una super doppietta McLaren davanti alle Ferrari di Leclerc e Sainz che masticano amaro. La top 3 di Silverstone 2023 è una delle più giovani di sempre con un’età media che si attesta sui 23 anni e 332 giorni. Ma non è la più giovane di sempre. In ben due occasioni si sono piazzati nelle prime tre caselle della griglia tre piloti con un’età media più bassa, vediamo insieme quali.

Le top 3 più giovani di sempre in griglia di partenza

Singapore 2009: Hamilton, Vettel, Rosberg (23 anni 274 giorni) Emilia-Romagna 2022: Verstappen, Leclerc, Norris (23 anni 313 giorni) Silverstone 2023: Verstappen, Norris, Piastri (23 anni 332 giorni)