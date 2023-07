Dal pugilato al calcio: la nuova vita di Oleksandr Usyk, campione dei pesi massimi

SportFair

Oleksandr Usyk, il campione del mondo Wba, Ibf e Wbo dei pesi massimi, si dà al calcio. L’annuncio è arrivato direttamente da Gennadiy Butkevich, presidente del Polissya, squadra della città di Zhytomyr che partecipa alla Serie B dell’Ucraina. Il 36enne, oro olimpico a Londra 2012, ha firmato con il club un contratto per una stagione.

“Ha molto impressionato in questo periodo in cui si è allenato con noi – ha detto Butkevich – e la sua attitudine al lavoro è stata di grande esempio per tutti i nostri giocatori. Così gli abbiamo proposto di rimanere, e il suo amore per il calcio ha fatto sì che questa collaborazione sia possibile. Ora il suo sogno di giocare nel calcio professionistico diventerà realtà”.

Usyk indosserà la maglia con il numero 17 e il suo ruolo dovrebbe essere quello di esterno offensivo. Nel frattempo il campione dei pesi massimi continuerà ad allenarsi anche in vista del match del prossimo 26 agosto contro il britannico Daniel Dubois, a Wroclaw, in Polonia.