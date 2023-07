Cristiana Girelli, gol e sensualità: carriera e vita privata della n°10 dell’Italia | FOTO

SportFair

Numero 10 in bianconero come Del Piero e Dybala, numero 10 in azzurro come il suo idolo Roberto Baggio. Cristiana Girelli indossa una maglia pesante, con una cifra che da sempre rappresenta il talento, i sogni e il mito di chi con il pallone ha fatto la storia. E lei può vestirla con orgoglio. Attaccante della Juventus e della Nazionale Italiana, abile come prima punta ma duttile e capace di giocare anche a supporto di una compagna, Cristiana Girelli è una delle calciatrici più forti e talentuose del calcio italiano.

Ne ha dato prova all’esordio ai Mondiali femminili 2023 nella sfida contro l’Argentina: entrata dalla panchina all’83’, dopo appena 4 minuti ha piazzato l’incornata vincente che ha castigato l’Argentina e ha regalato 3 punti pesanti all’Italia. Scopriamo insieme chi è Cristiana Girelli calciatrice e donna.

“Io non gioco con le femmine”

Sì, una delle più forti calciatrici italiane non voleva giocare con altre ragazze. Come tante, figlia degli anni 90′, quando ancora il movimento femminile non era così sviluppato, ha iniziato a giocare con i maschietti.

Inizia a giocare nella squadra del papà, il Rigamonti Nuvolera, nella quale viene subito notata dal Bardolino Verona (poi AGSM Verona) alle quali risponde: “io a giocare con le femmine non ci vengo“. La famiglia le farà cambiare idea dando inizio alla sua straordinaria carriera.

Con la maglia delle veronesi, dal 2005 al 2013, segna 67 gol e si porta a casa 3 Scudetti, 3 Supercoppe e 3 Coppe Italia. Successivamente firma con il Brescia: segna 100 gol, vince altri 2 scudetti, 2 Coppe Italia e 4 Supercoppe. Nel 2018 la Juventus: continua a riempire la bacheca con 4 Scudetti, 3 Supercoppe e 3 Coppe Italia. Conquista anche 2 titoli di miglior marcatore della Serie A (2019-2020 con 16 gol e 2020-2021 con 22 gol) e la nomina di miglior calciatrice del 2020 e 2021. Viene anche inserita nella Hall of Fame del calcio italiano categoria “Calciatrice Italiana 2022“.

Nel 2012 la prima chiamata in Nazionale, l’esordio il 6 marzo 2013 contro l’Inghilterra nel Torneo di Cipro. Nel 2019 gioca i Mondiali in Francia segnando una tripletta nel 5-0 alla Giamaica. Segna a raffica nelle gare di qualificazione agli Europei e ai Mondiali per un totale di 54 gol con la maglia azzurra.

Vita privata e curiosità

Cristiana Girelli è nata il 23 aprile 1990 a Gavardo (Brescia). È del segno zodiacale del Toro, è alta 174 cm e pesa circa 66 kg. Segna come una prima punta, ma guai a definirla solo una finalizzatrice viste le ottime doti da fantasista. Particolare la sua esultanza nella quale simula la C di Cristiana con una mano e fa ‘spinnare’ il dito indice dell’altra mano come il suo cognome ‘Girelli’.

Ha diversi tattoo fra i quali una stella e un fiore sulle braccia. Una volta terminato il liceo si è iscritta alla facoltà di Biotecnologie di Verona per seguire le orme della famiglia che possiede una farmacia. Fun fact: farmacia che è stata teatro delle sue prime scorribande con il pallone con gli scaffali come porte.

Della situazione sentimentale di Cristiana Girelli si sa poco o nulla. Nel suo cuore, questo è risaputo, c’è ‘Chicca’, la nipotina, figlia della sorella maggiore Nicole. “È la mia vita. È felicità, se pur piccola è la mia àncora. Mi rifugio sempre sempre nel suo sorriso, nella sua manina, nel suo bacio. È un regalo della vita e me lo tengo stretto“, ha dichiarato in passato.