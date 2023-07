Come sta Edwin Van der Sar dopo il malore? L’annuncio della moglie

SportFair

Sono stati giorni di grande paura per l’ex portiere della Juventus Edwin Van der Sar, colpito da emorragia cerebrale lo scorso 8 luglio. Le sue condizioni sono risultate da subito molto gravi: mentre era in vacanza su un’isola croata, l’ex portiere olandese è stato colto dal malore e trasportato con urgenza in elicottero in un ospedale.

Aggiornamento per conto della moglie Annemarie van der Sar in Croazia: “Edwin è ancora nel reparto di terapia intensiva, ma è stabile. Non è in pericolo di vita. Ogni volta che lo visitiamo, è comunicativo. Dobbiamo aspettare pazientemente per vedere come si svilupperà la sua situazione”.