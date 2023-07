Ciclismo, Evenepoel trionfa nella Clasica di San Sebastian: segnale Mondiale

SportFair

Un chiaro messaggio per tutti gli avversari del Mondiale UCI che inizierà tra una settimana: Remco Evenepoel vuole conservare il titolo. Il belga, in maglia iridata, trionfa nella Clasica di San Sebastian per la terza volta dopo le edizioni 2019 e 2022. Un successo importante su un percorso con 4057 metri di dislivello.

Vittoria in volata per Evenepoel che parte ai 250 metri dal traguardo battendo in volata a due Pello Bilbao. Terzo il russo Alexander Vlasov a 29”, in difficoltà sul Muro di Murgil (21%). Bene Alberto Bettiol che ha tenuto il passo di Evenepoel fino all’accelerazione del belga a 35 km dal traguardo.