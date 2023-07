Cerundolo vince l’Atp Eastbourne, sorpresa Eubanks a Maiorca

SportFair

Non solo il trionfo di Sianikova al WTA Bad Homburg, si sono concluse altre due finali nella giornata di tennis. All’Atp Eastbourne si è registrato il trionfo di Francisco Cerundolo, in grado di vincere un po’ a sorpresa contro Tommy Paul. Il primo set è a favore dell’argentino con il punteggio di 6-4. Il secondo set è dominato dallo statunitense 1-6, nel terzo e decisivo set Cerendolo sale in cattedra e vince ancora 6-4.

Si è conclusa anche la finale al torneo di Maiorca e anche in questo caso il risultato è stato a sorpresa. Vittoria di Christopher Eubanks contro Adrian Mannarino. Il francese non è stato mai in grado di entrare in partita e la finale si è conclusa con un netto 0-2 (1-6, 4-6).