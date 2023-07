“Buonasera”, Maria Sharapova in vacanza in Italia: ecco dove trovarla | FOTO

SportFair

Maria Sharapova e l’Italia, una storia d’amore infinita. “Ho conosciuto l’Italia quando ero bambina e me ne sono innamorata subito” aveva dichiarato l’ex tennista russa nel corso di un’intervista a Vanity Fair. Non solo parole. Masha torna in Italia spesso per godersi un po’ di relax e qualche viaggetto.

Come testimoniato sul proprio profilo Instagram, Maria Sharapova è stata recentemente sul Lago di Como, fra piatti di pasta, caffè e lunghe passeggiate. Il tutto accompagnato da un bel “Buonasera”, un saluto all’Italia che la continua ad accogliere sempre a braccia aperte.