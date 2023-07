Cosa ci faceva Brad Pitt a Silverstone? Ecco il nuovo film sulla Formula 1

SportFair

Nel weekend di Silverstone non è sfuggita a media e tifosi la presenza di Brad Pitt nel paddock. Non è dicerto inusuale scovare dei vip che si aggirano fra i box prima della gara, ma di sicuro è un po’ più raro vederli vestiti da… piloti.

Brad Pitt, infatti, è stato paparazzato insieme a Damson Idris vestito da pilota da Formula 1, con tanto di tuta ufficiale. E a dirla tutta gli attori avevano anche un box dedicato vicino quello Ferrari, il proprio muretto e la propria monoposto in griglia con la scuderia fittizia Apx Gp. Il motivo è presto detto.

“Apex”, il muovo film sulla Formula 1

Brad Pitt era presente a Silverstone per girare alcune scene di “Apex”, nuovo film d’azione diretto da Joseph Kosinski che racconta la Formula 1. Le star di Hollywood, in pista con una monoposto costruita sulla base di una Formula 2 progettata da Mercedes e dotate di micro-telecamere a 6K posizionate all’interno dell’abitacolo, hanno partecipato a tutte le operazioni che hanno preceduto la partenza della gara.

I due erano presenti all’esecuzione dell’inno nazionale e hanno effettuato, partendo dall’ultima fila, anche il giro di formazione che precede la corsa vera e propria. A quel punto, è il caso di dirlo, sono usciti di scena.

Lewis Hamilton è co-produttore

Brad Pitt interpreterà Sonny Hayes, pilota di F1 degli anni 90 tornato a correre dopo un brutto incidente. Il patron del team Apx Gp è lo spagnolo Javier Bardem, alle prese con il giovane e impetuoso talento di Joshua Pearce, interpretato da Damson Idris.

Co-produttore del film Lewis Hamilton che ha dichiarato: “abbiamo un cast davvero fantastico e variegato l’obiettivo di Joe (il regista Joseph Kosinski ndr) è quello di renderci il più possibile parte integrante di questo sport. Per me si tratta di fare in modo che sia autentico e che tutti gli appassionati vedano l’autenticità e dicano questo è credibile e abbiano una visione delle corse da una prospettiva diversa da quella che si potrebbe vedere in TV. In questo momento sto dedicando molto tempo ad aiutare Joe e il team a mettere a punto la sceneggiatura, è un processo incredibile e mi sta piacendo molto“.