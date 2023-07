Berrettini fuori agli ottavi di Wimbledon: sconfitta a testa alta contro Alcaraz

SportFair

Si è fermato agli ottavi di finale il torneo di Wimbledon del tennista italiano Matteo Berrettini. Il romano si è dimostrato in grandissima ripresa dal punto di vista fisico ma non è riuscito ad avere la meglio del talento immenso di Carlos Alcaraz.

Partenza importantissima di Berrettini che vince il primo set con il punteggio di 3-6 e manda subito un segnale all’avversario. Lo spagnolo entra in partita nel secondo set e per l’avversario sono dolori. Alcaraz ribalta tutto e vince con il punteggio di 3-1 (3-6, 6-3, 6-3, 6-3). Ottimo passo in avanti di Berrettini e fiducia in vista dei prossimi appuntamenti.