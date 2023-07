Milos Teodosic lascia la Virtus Bologna: ufficiale la sua nuova squadra

SportFair

Dopo 4 intense stagioni si separano le strade della Virtus Bologna e di Milos Teodosic. Il ‘Mago’ fa ritorno in Serbia e firma con la Stella Rossa di Belgrado.

La nota della Virtus Bologna

Bologna ha annunciato l’addio in una nota. “A tutta la Virtus vorrei dire grazie. Grazie per la possibilità e l’onore che mi avete dato di indossare la canotta della Virtus e di essere protagonista di alcuni grandi momenti. – si legge nel comunicato – Per questi quattro anni speciali un grande grazie al Presidente Massimo Zanetti! Grazie per avermi dato la possibilità di lavorare con due grandi allenatori, Aleksandar Djordjevic e Sergio Scariolo, è significato molto per me questo perché ho avuto la possibilità di imparare ancora qualcosa di nuovo – ha dichiarato Teodosic – Ricorderò questi quattro anni con il sorriso grazie anche a tutti i collaboratori del club e ovviamente grazie ai tifosi della Virtus. Ci siete stati sempre, al di là del risultato, regalando sempre tifo e cori. Per ultimo ma molto importante, grazie a tutti i miei compagni di squadra! Sono sicuro che ci rincontreremo in futuro e non vedo l’ora!“.