Basket, Italia-Portorico: l’ultima di Datome. Info e prezzi dei biglietti

L’ultimo match casalingo prima del Mondiale e soprattutto l’ultima gara in Italia della carriera del Capitano Azzurro Gigi Datome. Quella che si disputerà il 13 agosto al Pala De André di Ravenna tra l’Italbasket e Portorico sarà molto di più di una semplice amichevole: sarà un vero e proprio happening!

Da una parte, i ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco avranno modo di testare il proprio grado di preparazione a poco più di 10 giorni dall’inizio della FIBA World Cup contro una Nazionale di alto livello. Dall’altra il saluto ad una leggenda del nostro basket, quel Datome che da pochi giorni ha annunciato il suo ritiro dalla pallacanestro giocata. Non prima però di trascorrere l’ultima estate in Azzurro inseguendo il sogno mondiale.

Ad una manciata di partite dalle 200 presenze (188), Gigi Datome è il Capitano della Nazionale dal 2013. La prima canotta di una Nazionale l’ha indossata con l’Under 14 il 13 settembre 2001 segnando 19 punti contro l’Ungheria nella prima partita del Trofeo BAM a Biograd in Croazia. Da allora 20 estati sempre in Azzurro (19 consecutive) ad esclusione del 2020 (nessuna attività causa COVID-19) e 2021. Tutta la trafila delle Giovanili (Bronzo Under 18 nel 2005 e Bronzo Under 20 nel 2007) e la Senior per un totale di 308 apparizioni e 3.387 punti realizzati. Con la Nazionale maggiore ha esordito a Bari il 2 giugno 2007 sotto la guida di Carlo Recalcati nell’amichevole contro la Croazia (80-73). Ha partecipato a sei edizioni del Campionato Europeo (2007, 2011, 2013, 2015, 2017, 2022) e quello nelle Filippine sarà il suo secondo Mondiale dopo quello del 2019. Un esempio di longevità e dedizione alla Maglia Azzurra che non ha eguali.

Il bilancio Azzurro contro Portorico parla di 16 vittorie e due sole sconfitte (nel 1963 e nel 1994). L’ultima gara tra le due Nazionali (vittoria 90-83) risale all’estate 2021 nell’ambito del torneo Pre Olimpico di Belgrado poi vinto dall’Italia.

La partita di Ravenna è organizzata per la Federazione Italiana Pallacanestro da Master Group Sport, advisor commerciale FIP.

Biglietti disponibili sul circuito Vivaticket

I prezzi dei biglietti

Parterre (settore B est): 45 € intero

Poltrone (Settore A, C (est e ovest) e D: 35 € intero

Tribuna E, F e G (est e ovest): 20 €

Tribuna E, F e G (est e ovest) 15 € ridotto (Over 65, Under 14)

Tribuna laterale D e H (est e ovest): 10 € ridotto (Tesserati FIP, Abbonati Basket Ravenna)

Under 4 Ingresso gratuito senza posto assicurato