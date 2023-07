ATP Umago, Sonego in rimonta e Arnaldi on fire: vittorie e semifinali

SportFair

E’ una giornata magica per i tennisti italiani al torneo di Umago, in Croazia. Si sono disputate le partite dei quarti di finale e gli azzurri sono stati protagonisti di prestazioni da stropicciarsi gli occhi. Nella prima sfida in campo Arnaldi contro il pericoloso Lehecka.

Partenza sprint del numero 33 Atp e vittoria del primo set con il punteggio di 6-3. L’italiano entra finalmente in partita e per l’avversario sono dolori. Arnaldi ribalta tutto, vince 1-2 (6-3, 2-6, 4-6) e vola in semifinale contro Popyrin.

Successo in rimonta anche di Lorenzo Sonego, in grado di imporsi contro Jaume Munar. Grande partenza dello spagnolo che vince il primo set 6-3, poi la grande rimonta dell’azzurro con due set dominati (1-6, 2-6). In semifinale la sfida contro il vincente tra Wawrinka e Carballes Baena.