ATP Umago, nessun italiano in finale: ko Arnaldi e Sonego

Dal sogno di una finale tutta italiana alla delusione di non avere nemmeno un tennista azzurro a lottare per il titolo domani. Epilogo amaro nelle semifinali dell’ATP di Umago che vedevano impegnati Matteo Arnaldi (numero 76 ATP) e Lorenzo Sonego (numero 43 ATP).

Il primo a scendere in campo è stato Arnaldi, numero 7 del seeding del troneo, che dopo aver vinto 7-6 (7-2) al tie-break il primo set, si è fatto rimontare da Popyrin (numero 90 ATP) nei due set successivi conclusi con il punteggio di 5-7 / 3-6.

Avversario di tutt’altra caratura per Lorenzo Sonego che ha dovuto affrontare Stan Wawrinka, ormai a fine carriera, ma pur sempre un tennista con 3 Slam in bacheca nell’era dei Fab-3. L’azzurro ha dovuto cedere il passo all’avversario in due set conclusi con il punteggio di 6-3 / 6-4.