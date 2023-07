ATP Umago, Sonego ai quarti: vittoria nel derby azzurro contro Cecchinato

SportFair

Derby tutto italiano negli ottavi di finale dell’ATP di Umago. Sulla terra rossa croata, nell’ultimo match del programma serale del torneo, si sono sfidati Marco Cecchinato, numero 96 al mondo, e Lorenzo Sonego, numero 43 ATP. Un match durato 1 ora e 37 minuti che ha visto trionfare Sonego in 2 set.

Il primo periodo di gioco è scivolato via in appena 28 minuti, netto l’1-6 inflitto da Sonego con tre break al primo, terzo e settimo game, l’ultimo dei quali risultato decisivo e capitalizzato al quarto set point utile. Più combattuto il secondo set durato 69 minuti. Al break di Sonego nel quarto game risponde con un controbreak Cecchinato nel turno di battuta successivo. Il match si decide al tie-break andato a Sonego per 7-9.