ATP Umago: Cobolli vince contro Cilic e vola agli ottavi di finale

Grande prestazione di Flavio Cobolli nel match dei sedicesimi di finale all’ATP Umago. L’azzurro è stato autore di una bellissima partita contro l’esperto Marin Cilic e la sfida si è conclusa in due set in quasi due ore.

Il primo set si chiude con un solo break a favore dell’azzurro sul punteggio di 2-3, poi il numero 148 Atp controlla e vince 4-6. Nel secondo set sono addirittura due i break dell’italiano in avvio e in chiusura del set per il definitivo 3-6. Agli ottavi di finale Cobolli dovrà vedersela contro il vincente tra De Jong e Arnaldi.