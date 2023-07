ATP Umago, Cecchinato sotto contro Shevchenko: ma la pioggia rimanda a domani

SportFair

La speranza è che sia una pioggia in grado di far schiarire le idee quella che ha interrotto la sfida dell’ATP di Umago fra Marco Cecchinato e Alexander Shevchenko. Il russo, classe 2001, è attualmente avanti 3-5 nel match ricomincerà nella giornata di domani. Cecchinato, numero 96 al mondo, dovrà rimboccarsi le maniche e pensare a una strategia nella notte per ribaltare il risultato l’indomani.

Sempre ad Umago successo nel pomeriggio per Arnaldi che ha avuto la meglio 3-6 / 2-6 su De Jong. In giornata da segnalare anche la vittoria di Musetti nell’ATP di Amburgo contro Ymer (4-6 / 1-6).