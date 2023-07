ATP Kitzbuhel: Cecchinato fuori al primo turno contro Galan

SportFair

E’ subito finita l’avventura di Marco Cecchinato al torneo di Kitzbuhel, in Austria. Il tennista italiano non è riuscito ad entrare quasi mai in partita nel primo turno contro Daniel Elahi Galan. Il colombiano si è confermato un tennista molto pericoloso ed è stato protagonista di una partita di ottimo livello anche dal punto di vista tecnico.

L’azzurro, invece, non è riuscito a mettere in mostra la qualità e la sfida si è conclusa con un doppio 2-6. Il colombiano ha piazzato in totale 4 break, due nel primo set e due nel secondo. Al contrario Cecchinato non è mai riuscito a strappare il servizio all’avversario. E’ già finito il torneo di Kitzbuhel per i tennisti italiani.