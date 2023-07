ATP Bastad: Musetti vince in rimonta contro Misolic ed è in semifinale

SportFair

Continua il programma all’ATP Bastad, in Svezia, e la giornata si è aperta con una soddisfazione per i tifosi italiani. E’ andata in scena la sfida dei quarti di finale tra Lorenzo Musetti e Filip Misolic e la partita ha confermato la superiorità del tennista azzurro.

Avvio sorprendente dell’austriaco che beffa Musetti e vince il primo set con il punteggio di 4-6. Poi l’italiano sale in cattedra e la gara svolta. Il 21enne di Carrara gioca un tennis concreto e chiude 2-1 (4-6, 6-1, 6-2). In semifinale Musetti dovrà vedersela contro il vincente tra Ruud e Ofner.