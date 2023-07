ATP Bastad: Musetti vince il derby tutto italiano contro Arnaldi

SportFair

E’ di Lorenzo Musetti in derby tutto italiano degli ottavi di finale del torneo di Bastad, in Svezia. La sfida è stata più equilibrata del previsto e Matteo Arnaldi continua a confermarsi in ottima forma. L’inizio del primo set è equilibrato, poi Musetti piazza due break e chiude 6-3.

Arnaldi non ha intenzione di arrendersi e la reazione nel secondo set è positiva. Si registrano subito tre break in avvio, due a favore del numero 75 Atp. Il secondo set è di Arnaldi con il punteggio di 4-6.

Il terzo e decisivo set è ancora più equilibrato e si va al tie-break. Musetti è più concreto nella fase decisiva e chiude 8-6. Nel prossimo turno dei quarti dovrà vedersela contro l’austriaco Misolic.