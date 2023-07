ATP Bastad: Arnaldi da impazzire contro Ruusuvuori, adesso il super derby contro Musetti

SportFair

Continua il programma dell’ATP Bastad e si è registrata una gioia importante per i colori italiani. Impresa di Matteo Arnaldi, in grado di vincere contro un avversario temibile come Emil Ruusuvuori. Partenza importante dell’azzurro che chiude il primo set sul punteggio di 6-4.

Nel secondo set si registra la reazione del finlandese, in grado di rientrare nel match con il risultato di 2-6. Il terzo set è equilibrato e si va al tie-break, poi Arnaldi sale in cattedra e vince con uno strepitoso 7-0. Nel prossimo turno Arnaldi dovrà vedersela nel super derby contro Musetti.