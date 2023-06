WTA Nottingham, la pioggia e la beffa sfiorata: Giorgi batte Brengle

SportFair

Sospeso per pioggia nella giornata di ieri, il match dei sedicesimi di finale del WTA di Nottingham rischiava di tramutarsi in una vera e propria beffa per Camila Giorgi. La tennista italiana si trovava su un perentorio 1-5 contro Brengle, a un passo dalla vittoria del primo set, quando il direttore di gara ha decretato lo stop a causa del peggioramento delle condizioni meteo.

Alla ripresa odierna, l’inerzia del match è cambiata totalmente. La tennista britannica è riuscita a rimontare portando la sfida al tie-break, vinto dalla Giorgi 5-7. Copione simile nel secondo set, fortunatamente per l’azzurra ‘simile’ alla giornata di ieri: ancora avanti 1-5, la Giorgi ha chiuso i conti sul 2-6 capitalizzando il primo match point utile. Questa volta, senza pioggia.