WTA Eastbourne, Camila Giorgi fuori in semifinale contro Kasatkina

SportFair

Si ferma a un passo dalla finalissima il cammino di Camila Giorgi nel WTA di Eastbourne. La tennista italo-argentina, attuale numero 67 del ranking mondiale femminile, è stata sconfitta nella semifinale del torneo inglese dalla russa Daria Kasatkina, numero 11 del circuito femminile.

Giorgi, che nei due turni precedenti si era presa due scalpi importanti come quelli di Jabeur e Ostapenko (ritiratasi per infortunio), è stata battuta da Kasatkina in 1 ora e 25 minuti in due set conclusi con il punteggio di 2-6 / 5-7.