Camila Giorgi è tornata grande protagonista e si candida ad un ruolo ancora più importante al WTA Eastbourne. Si è chiuso il match dei quarti di finale contro Jelena Ostapenko, costretta al forfait dopo il primo set.

Camila Giorgi vola per la terza volta in carriera in semifinale ad Eastbourne, dove affronterà Daria Kasatkina. Il primo set tra Camila Giorgi e Jelena Ostapenko è stato molto equilibrato e si è concluso sul punteggio di 8-10. Poi il ritiro nella numero 17 WTA.