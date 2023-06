WTA Birmingham, disco rosso per Paolini: l’azzurra ko contro Linette

SportFair

Si ferma al primo turno l’avventura di Jasmine Paolini nel main draw del WTA di Birmingham. La tennista italiana, numero 42 del ranking mondiale WTA, è stata sconfitta all’esordio sull’erba inglese da Magda Linette, numero 20 della classifica femminile.

La sfida è durata 2 ore e 30 minuti e ci sono voluti tre set per avere una vincitrice. Un peccato per Paolini che era riuscita a vincere il primo set con il punteggio di 3-6 dopo 41 minuti di gioco. Quasi un’ora a testa per i due set successivi vinti dalla Linette in rimonta 7-5 / 6-4.