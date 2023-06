WTA Bad Homburg, Swiatek si ritira per intossicazione: Bronzetti in finale

SportFair

Colpo di scena nel WTA di Bad Homburg: Iga Swiatek annuncia il ritiro dal torneo tedesco. La tennista numero 1 del ranking WTA e grande favorita per la vittoria finale del torneo non prenderà parte alla semifinale che la vedeva opposta a Lucia Bronzetti. La tennista italiana vola dunque in finale senza giocare.

Il motivo del ritiro di Iga Swiatek

“Mi dispiace ma devo ritirarmi dal mio match di quest’oggi. Ho passato la notte in bianco a causa della febbre e di una possibile intossicazione alimentare. Non sono in grado di giocare oggi e ho bisogno di prendermi cura di me stessa. Spero di tornare presto in forma. Il vostro supporto a Bad Homburg è stato fantastico, grazie“.