Un successo dopo l’altro per Lucia Bronzetti nel WTA di Bad Homburg. La tennista italiana, numero 65 del ranking WTA, ha staccato il pass per la semifinale del torneo tedesco con una convincente vittoria sulla francese Varvara Gracheva (numero 43 WTA) che nei turni precedenti aveva eliminato Sara Errani.

Dolce ‘vendetta’ per Bronzetti che riscatta la sconfitta della connazionale imponendosi in 1 ora e 17 minuti di gioco chiudendo l’incontro in due set vinti con il punteggio di 6-4 / 6-3.