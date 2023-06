Wimbledon, Jannik Sinner ci sarà? L’esito della risonanza dopo Halle

SportFair

Momenti di apprensione per tutti i fan di Jannik Sinner dopo il ritiro nel torneo di Halle. Nella gara dei quarti di finale contro Bublik, Sinner si era precauzionalmente ritirato a causa di un fastidio accusato alla gamba destra. Campanello d’allarme importante in ottica Wimbledon, ormai alle porte, al via il prossimo 3 luglio.

Il tennista di San Candido si è sottoposto a una risonanza che ha dato, fortunatamente, esito negativo. Nulla di grave dunque per Jannik Sinner che sarà regolarmente in campo a Wimbledon come 8ª testa di serie del seeding.