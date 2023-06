Wembanyama, dopo l’NBA è dietrofront: per la Francia delusione Mondiale

SportFair

Promesse non mantenute e dietrofront. I giovani dell’NBA sembrano accomunati da una strana difficoltà nel mantenere la parola data. Victor Wembanyama aveva dato per certa la sua presenza ai Mondiali con la Francia, ma la nuova stella dei San Antonio Spurs, a pochi giorni dall’essere stato scelto con la first pick al prossimo Draft, ha cambiato idea.

Niente Mondiali

“Non sarebbe realistico né prudente per il mio fisico: troppe partite in due anni“, ha dichiarato Wembanyama in un’intervista a “L’Equipe”. “Spero che la gente lo capisca: è una decisione frustrante anche per me, perché la nazionale resta al centro dei miei piani futuri – e spero, nel corso della mia carriera, di poter vincere più titoli possibili. Ma oggi credo che questo sia un sacrificio necessario“, aggiunge.

Troppe partite

Effettivamente, le partite sarebbero davvero tante, oltre 150 nell’arco di due stagioni fra le 62 giocate con i Metropolitans, le 82 da giocare in NBA (esclusa Summer League ed eventuali Play-in e Playoff), i Mondiali e le Olimpiadi. “Mi voglio concentrare su questo: la mia prima stagione con gli Spurs e le Olimpiadi in casa della prossima estate“, ha concluso il lungo francese dando appuntamento alla Francia all’estate prossima.